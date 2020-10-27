Жена и теща кандидата в мэры Львова на местных выборах 2020 Андрея Садового заболели коронавирусом.

У Садового ПЦР-тестирование не подтвердило Covid-19, однако несколько дней он будет находиться на самоизоляции.

— Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке, — сообщил Андрей Садовой.

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Кандидат планирует вернуться к работе после повторного негативного теста на коронавирус.

Выборы мэра Львова

На выборах мэра Львова лидирует Андрей Садовой.

Кандидата поддержали 41,12% избирателей, которые 25 октября участвовали в голосовании.

В то же время Садовой сообщил, что готов ко второму туру. Подробнее о выборах мэра Львова читайте на Фактах ICTV.

Источник: Андрей Садовой