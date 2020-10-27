Кто проходит в Киевсовет 2020 — список партий

Марина Порошенко сообщила, что по уточненным результатам параллельного подсчета голосов Евросолидарность победила на выборах в Киевсовет, набрав 20,29% голосов избирателей.

Поэтому партия получит самую большую фракцию в Киевсовете. Второе место заняла партия действующего мэра с результатом — 19,44%.

По словам Порошенко, Европейская Солидарность никогда не допустит реванша пророссийских сил, не даст назначать в столице кураторов и “смотрящих” с Банковой, сможет защитить и продолжить реформы, которые были начаты еще в 2014 году. Прежде всего — реформу децентрализации.

— В новом составе Киевского городского совета мы призываем объединяться вокруг конструктивной работы на пользу столицы и ее жителей. Вместе с тем, мы будем той контролирующей силой, которая не даст протянуть непрозрачные решения и коррупционные схемы. Как победители выборов, мы настаиваем на формировании большинства в Киевсовете вокруг наших принципов и задач, которые нужно решать, — отмечает Порошенко.

По ее словам, в приоритете должна быть неотложная реализация четкого плана борьбы с Covid-19 и поддержка врачей и обеспечения больниц; проведение полного аудита городского бюджета и подготовка принципиально другого, социально-ориентированного бюджета на 2021 год.

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А также утверждение окончательного и сбалансированного нового Генерального плана города, который сделает невозможным хаотичную застройку и грязные схемы в строительной отрасли; решение проблем транспорта и инфраструктуры; поддержка и защита малого и среднего бизнеса.

— Не менее важным для нас является поддержка образования и культура, которые точно будут нашим приоритетом. По нашему глубокому убеждению, Киев всегда был особым городом. Своеобразным форпостом для всей страны, из которого начинались политические и гражданские движения, которые затем распространялись на всю Украину. Именно Киев на этих выборах сказал свое твердое слово, — убеждена Порошенко.

Экзитпол по выборам в горсовет Киева

Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Киевсовет.

Согласно данным, лидирует партия УДАР, которую поддержали 21,3% избирателей. Первый в списке партии — Виталий Кличко.

Также пятипроцентный барьер преодолели такие политсилы: