Киберполиция пресекла деятельность 41 пиратского сайта в Украине

Работники киберполиции провели операцию Пираты и пресекли деятельность 41 сайта, который предлагал пользователям пиратские фильмы.

Для прекращения нарушения авторских и смежных прав правоохранители провели 60 обысков почти во всех регионах Украины.

В ходе спецоперации обнаружили 41 веб-ресурс, владельцы которого распространяли контент без согласия правообладателей. Общая сумма ущерба оценивается в 25 млн грн.

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— Онлайн-кинотеатры посещало более 10 млн человек в день. Преступники получали прибыль за размещение рекламных материалов, — рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций Андрей Мирошниченко.

Также было изъято 60 тонн фальсифицированной продукции. Речь идет о подделке мировых брендов спортивных товаров и продуктов питания в Хмельницкой и Львовской областях.

Преступники реализовывали их через интернет. Полиция разоблачила 60 граждан, которые совершали правонарушения в сфере интеллектуальной собственности и пиратства. Четырем из них сообщено о подозрении.

Задержание хакеров в Харькове

Киберполиция задержала группу хакеров в Харькове, которые распространяли вредоносный вирус в сети. С помощью программного обеспечения злоумышленники получали доступ к банковским аккаунтам пользователей.

После этого они выводили средства на свои счета.