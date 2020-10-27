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Факты / Украина / Общество

Когда заканчиваются осенние каникулы в Киеве и будет ли дистанционка

В четверг, 29 октября, киевские школьники возвращаются за парты после осенних каникул. При этом семь школ будут работать в дистанционном формате.

Об этом рассказала в эфире одного из телеканалов начальник департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

– Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга. Учителей с подтверждением коронавируса у нас 1,5% от общего количества сотрудников, – уточнила она.

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В то же время Фиданян предупредила, что формат обучения в каждой конкретной школе будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

Осенние каникулы 2020

В Киеве осенние каникулы начались 21 октября и заканчиваются 29 октября.

При этом в других регионах, согласно рекомендациям Минобразования, они начались 15 октября и должны завершиться 30 октября.

После каникул возможен переход школ на дистанционную или смешанную форму обучения. Это будет зависеть от эпидемической ситуации.

Фото: Dreamstime

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