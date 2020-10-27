Украинская вакцина от коронавируса — Комиссаренко об ее уникальности

Уникальность украинской вакцины от коронавируса состоит в том, что она работает на основе протеина N, который использовался для создания экспресс-тестов.

Об этом Фактам ICTV рассказал украинский ученый, биохимик и иммунолог Сергей Комиссаренко, который уже ознакомился с первыми результатами разработки вакцины.

Над украинской вакциной работали ученые из США, в частности Михаил Фаворов. А из Украины это ученые из компании Диапроф-Мед, в частности Николай Спивак.

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По словам разработчиков, вакцина зарегистрирована как украинская. Создавалась она консорциумом, то есть общими усилиями Диапроф-Мед и американской компании.

— Все вакцины, которые разрабатываются в мире, направлены на использование в них шиповидного протеина S. Он играет главную роль в проникновении вируса в клетки. И поэтому большинство вакцин направлены против этого протеина S, — рассказал Сергей Комиссаренко.

По его словам, украинские ученые использовали совсем другой протеин N.

Всего на поверхности этого вируса есть четыре протеина. Наиболее известный — шиповидный S.

— Они начали с того, что протеин N достаточно иммуногенный, то есть вызывает сильный иммунный ответ. Его сначала использовали для создания экспресс-тестов, — отметил ученый.

Когда ученые создали экспресс-тест, то потом решили, а почему бы не попробовать сделать против него вакцину.

— Сначала они получили против него антитела, а затем проверили, тормозят ли они действие вируса в клетках человека. В Украине это сделать нельзя было, потому что у нас нет соответствующей лаборатории, — рассказал Комиссаренко.

Первые доклинические испытания проходили в Техасском университете в Далласе.

Чтобы понять, имеет ли право на жизнь украинская вакцина, стоит провести первую и вторую фазу испытаний. Если она продемонстрирует свою эффективность, то тогда ученые смогут перейти к финальной стадии клинических испытаний.

Украинская вакцина против Covid-19

20 октября украинские исследователи представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследований украинской вакцины против коронавируса.

Они продолжались шесть месяцев и включали наличие нейтрализации вируса в культуре инфицированных клеток человека.