Хеллоуин — торжество, связанное с маскарадом. Отмечается во многих странах вечером 31 октября. Отсылки к Хеллоуину часто можно увидеть в массовой культуре: литературе, искусстве, архитектуре и кино.

Хеллоуин наиболее бурно отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Хотя этот день не является официальным праздником, он пользуется огромной популярностью в Украине среди молодых людей.

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Главный символ праздника — подсвеченная тыква с острыми зубцами. К другим популярным темам относятся призраки, демоны, зомби, вампиры, ведьмы, черепа, летучие мыши, черные кошки и другие мистические существа.

Идеи легкого макияжа на Хеллоуин

Паук

Для этого образа понадобятся черные карандаш, подводка и тени, а также хайлайтер, тушь, блестки и накладные ресницы. Для того чтобы сделать паука на лице, нужно наметить ножки карандашом.

Самое интересное — нарисовать ножки подводкой. Проводим черной подводкой по точкам на лице, формируя тело паука.

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Не нужно сразу рисовать коленки, потому что позже их нужно заполнить блестками, чтобы паук выглядел объемнее. После того как прорисованы контуры ног, можно делать смоки макияж.

Для этого берем черный карандаш и замазываем все подвижное веко. Также не забывайте прорабатывать межресничное пространство.

Весь макияж закрепляем черными тенями и делаем красивую растушевку. В уголок глаза можно добавить перламутровые тени, чтобы освежить взгляд.

Не забываем и про паука — тенями прорисовываем его коленки. После чего можно прорисовать смоки макияж на втором глазу. Клеим ресницы — образ готов.

Мертвая девушка

Для начала наносим светлый тон на все лицо, не забывая про уши, шею, губы и брови. С помощью базовых серых теней делаем контурирование для того, чтобы лицо напоминало череп.

Белый карандаш наносим на линию нижнего века для того, чтобы визуально увеличить глаза. Красными, синими и серыми тенями проводим под нижним веком, затемняя красные мешки у переносицы и делая болезненные синие мешки под глазами.

Также не забываем затемнять основания крыльев носа. Чтобы ресницы вышли контрастными и яркими на лице, прорисовываем межресничную линию черным карандашом.

Наносим тушь на верхние и нижние ресницы. На губы наносим алую помаду, растушевывая в центре.

Делаем след удушения на лице — рисуем и растушевываем линию синими и красными тенями, и после прорисовываем четкую линию фиолетовыми и черными тенями. Дополняем образ соответствующей потрепанной одеждой — образ восхитителен.

Череп

Для этого макияжа понадобится черные карандаш, подводка и тени. Для начала прорисовываем нос — важно сымитировать отсутствие носа у черепа.

Затем рисуем зубы, а точнее их отсутствие, и широкую жуткую ухмылку. Черными тенями аккуратно оформляем нечеткие линии.

Волшебно — выглядит жутко завораживающе. Для более элегантного взгляда можно нарисовать стрелки на глазах или сделать смоки макияж — так образ будет выглядеть более женственно.

Монахиня

Выравниваем тон кожи — для этого в тональный крем можно добавить белую краску. Дополнительно можно проработать пудрой.

Прокрашиваем брови тонкой кистью черными тенями. Красными тенями можно прорисовать под нижним веком для более болезненного взгляда.

Губы рисуем бордовыми тенями, смело выходя за контуры линий. Красную краску перемешиваем с водой и наносим под глазами, таким образом делая своеобразные слезы из крови.

Для полного образа можно использовать белые линзы.

Шрам на лице

Наносим тон на лицо и прорисовываем форму бровей. Наносим на веки глаз оранжевые тени и прорисовываем уголки красным цветом.

Тонкой кистью проводим красным цветом под нижним веком, таким образом делаем болезненный вид лица. Красными тенями проводим по щеке на месте, где будем рисовать шрам.

Немного затемняем его синим оттенком. Наносим красную помаду на тонкую кисть и рисуем контуры раны.

Таким же действия повторяем с последующими шрамами. Завершаем образ соответствующей прической — образ готов.

Хеллоуин в Украине

Для Украины Хеллоуин — новый праздник. Он давно привлекал украинцев своей мистичностью и уже успел стать для многих любимым праздником в году.

Также существуют суеверия на Хеллоуин. Согласно приметам, если вывернуть одежду наизнанку и пройтись задом наперед, то можно встретить настоящую ведьму или черта.

Кроме того, люди верили, что нечисть боится тыквенного запаха и огня. Чтобы защитить жилье на целый год, нужно было трижды обойти вокруг дома с зажженным факелом или тыквой в руках.