Город в красной зоне: в Черновцах ограничили работу кафе и ресторанов

С 27 октября в Черновцах изменили график работы заведений общественного питания. Отныне они будут работать с 08.00 до 18.00.

Такое решение приняла Комиссия по ТЭБ и ЧС, поскольку с понедельника город входит в красную зону карантина.

Кроме того, такие правила вводят в городе Новоднестровск и в трех регионах. Речь идет о Кицманском, Хотинском и Кельменецком районах.

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В кафе и ресторанах позволили принимать не более 20 человек одновременно. На одного посетителя должно приходиться 10 кв. м.

Черновцы в красной зоне

С 26 октября в Украине действует новое карантинное зонирование. В красную зону входят Черновцы, три региона Черновицкой области, Николаев, Чернигов, Ивано-Франковск и другие.

Столица остается в оранжевой зоне.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация