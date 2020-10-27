В больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных коронавирусом или с подозрением, уже заполнены все койко-места.

Об этом на оперативном совещании в горсовете сообщил начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

— По состоянию на утро 27 октября в наших больницах с пневмониями и подозрениями на коронавирус госпитализированы 399 человек. В Центральной городской клинической больницы — 265 человек, в первой городской больнице — 134 человека. То есть, все кровати заполнены, — заявила Бойко.

По ее словам, за последние сутки с пневмониями в две больницы попали 44 украинца. За выходные Covid-19 подтвердили у 366 человек, из них 350 являются жителями Ивано-Франковска.

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Кроме того, Мария Бойко отметила, что в больницы госпитализируют только людей с температурой и пневмонией.

Городской голова Руслан Марцинкив отметил, что в медицинских учреждениях необходимо разворачивать новые места для больных коронавирусом и не отказывать людям, потому что из-за этой ситуации от них поступает много жалоб.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 27 октября в Украине подтвердили 6 677 новых случаев коронавируса.

В общем от осложнений умерло 6 590 человек, за сутки — 126. В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам, за сутки — еще 2 799. Проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.

Больше всего случаев зафиксировали в Харьковской области — 556, Киеве — 525, во Львовской области — 478 и Одесской — 461.