Местные выборы 2020: что обещают городские главы в крупнейших городах Украины

Согласно предварительным результатам местных выборов 2020 большинство городских глав смогут сохранить свои должности, что и прогнозировали большинство экспертов.

Конечно, на это повлиял их результат на должностях, которого частично удалось достичь благодаря процессу децентрализации.

Дополнительные ресурсы — больше возможностей. Во время избирательной кампании руководители крупных городов давали много обещаний относительно их развития.

Так что же обещают жителям крупных городов Украины местные главы?

Виталий Кличко

Действующий глава Киева Виталий Кличко, который с большой вероятностью победит на местных выборах, в конце августа сделал достаточно громкое заявление о будущем столицы.

В течение следующих пяти лет он собирается вывести столицу Украины в топ-100 городов мира.

Также во время пресс-конференции летом Кличко обещал сосредоточиться на четырех направлениях:

реновации старых застроек;

повышении уровня экологии;

развитии социальной инфраструктуры;

развитии транспорта.

Фактически, их можно считать основными задачами городского главы Киева на следующие пять лет. Если с вопросом реновации зданий и экологии все понятно, то с развитием инфраструктуры и транспорта не все так просто.

Кличко верит, что в Киеве должна быть такая транспортная система, которая позволит добраться из одного конца города в другой примерно за час. Для этого уже сейчас ремонтируют дороги и строят транспортные развязки.

Также обустраивают велосипедные дорожки, чтобы было легче добраться до большинства частей столицы на велосипеде.

Однако сейчас реальность такова, что их мало, а водители часто игнорируют спецдорожки и препятствуют движению велосипедистов.

План главы Киева относительно инфраструктуры — преимущества центра города в каждом районе. Следовательно, чтобы жителям любой части столицы не пришлось ехать в больницу через полгорода.

Для этого будут строиться новые детсады, школы, медучреждения, парковки и т. д. Но все они должны сводиться комплексно — вместе с новостройками, чтобы обеспечивать комфортные условия проживания.

Кроме того, в планах сместить часть административных учреждений из центра столицы.

Планы у Кличко достаточно амбициозные, но нужно не забывать, что из обещаний на местных выборах 2015 года далеко не все были выполнены.

Например, о развитии веломаршрутов говорили еще пять лет назад. Да, появилось много новых дорожек, но не достаточно для того, чтобы велосипедисты чувствовали себя комфортно.

Геннадий Кернес

По результатам экзит-полов действующий председатель Харькова Геннадий Кернес останется на своей должности. В основном его цели переплетаются с задачами, описанными в программе его партии Блок Кернеса — Успешный Харьков.

Всего в программе 15 шагов, но из них можно выделить пять основных направлений:

развитие системы здравоохранения;

диджитализация города;

развитие социальной инфраструктуры для комфорта граждан;

улучшение безопасности города;

сохранение культурных и исторических достижений.

Фактически, в программе партии Кернеса нет новых планов. Она и в дальнейшем будет реализовывать те задачи, которые поставила перед собой несколько лет назад.

То есть город не будет менять направление своего развития.

Однако стоит помнить, что Кернес, согласно статистике портала Слово и Дело, выполнял примерно 52% от всех своих обещаний.

И часть планов партии перекликаются с тем, о чем уже неоднократно говорил президент Владимир Зеленский и его команда. Например, диджитализация это не столько новация харьковской власти, сколько процесс, который начался независимо от ее желания.

Наиболее амбициозными планами Кернеса, пожалуй, является замена старых теплосетей и сетей водоснабжения, капитальный ремонт зданий и разработка новых маршрутов для транспорта.

Геннадий Труханов

Сейчас Труханов имеет больше всего шансов стать городским главой Одессы. Название его программы — 7:40 Стратегия для Одессы. Она состоит из семи больших тем, которые объединяют 40 задач для главы города.

В течение пяти лет Труханов планирует:

развивать городскую инфраструктуру (повышать качество жизни);

развивать городской транспорт;

создать комфортное пространство;

уменьшить количество пробок;

озеленить город;

позаботиться о социальной защите жителей Одессы;

сделать Одессу городом будущего.

Конечно, туда входят такие привычные для всех городских руководителей задачи, как ремонт дорог, строительство школ, детских садов, парковок. Но есть и такие, которые Труханову стоило бы объяснить подробнее.

Например, об экономически обоснованных тарифах, которые регулирует город. Скорее всего, речь идет о тарифах на коммунальные услуги, но власть и так должна устанавливать их такими, которые являются экономически обоснованными.

— Установка Кабинетом министров, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных регулируемых цен на товары в размере ниже экономически обоснованного размера, без определения источников для возмещения разницы между такими размерами за счет средств соответствующих бюджетов не допускается и может быть обжаловано в судебном порядке, — сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий.

Также диджитализация города не является исключительно замыслом Труханова, ведь этот процесс уже начался и вряд ли городские руководители смогут его остановить.

Кроме того, стоит обратить особое внимание на обещания строительства новых объектов инфраструктуры. Ведь значительная часть невыполненных обещаний главы Одессы приходится на открытие новых детских садиков, ликвидации очередей туда, обновление школ и стадионов и т.д.

Борис Филатов

Предвыборной кампанией Бориса Филатова стало создание партии Пропозиция, которая предлагала кардинально изменить местную власть. А именно: увеличить участие народа во властных процессах посредством принятия Муниципального кодекса.

Согласно планам Пропозиции в указанный кодекс должны входить:

регулирование проведения референдумов;

внедрение селективных налогов;

создание муниципальной стражи и избрание шерифов;

передача контроля над рядом структур обществу;

избрание мировых судей общинами.

В общем пропагандируется строительство государства снизу вверх. Однако как из власти на местах должна развиваться “адекватная”, по мнению партии Филатова, центральная власть, не понятно.

Также у партии есть свой манифест, в котором почти нет конкретики. Единственное, что можно из него выделить — это желание передать часть власти общинам, чтобы люди непосредственно могли принимать участие в принятии тех или иных решений.

Поэтому в случае переизбрания Филатова городским главой нужно будет следить именно за этим обещанием.

Андрей Садовый

Действующий глава Львова Андрей Садовый был очень открыт касательно своей программы развития города. По результатам экзитполов, ему придется бороться за пост городского главы с Олегом Синюткой.

Программа называется План действий 24/7, в котором предлагается решение проблем, о которых говорят львовяне.

Сейчас основными вопросами, которые болят жителям Львова являются:

слабая транспортная система;

застройка города без создания инфраструктуры;

слабая система общественного транспорта;

недостаточные количество зеленых насаждений и уровень экологии;

количество мест для парковки;

вывоз мусора.

Решение этих проблем сводится к тому, о чем говорят и другие руководители городов — ремонту магистралей, строительству школ, строительству объектов социальной инфраструктуры рядом с жилыми зонами.

Сейчас Садовому стоит сосредоточиться на транспорте во Львове, ведь именно с ним связано много не выполненных обещаний.

И плана по увеличению парковочных мест пока нет, хотя это не та проблема, которую труднее всего решить. В общем, хорошо, что Садовой в программе опирается именно на то, на что жалуются жители города, а не на то, что видят чиновники.

Мэрам городов нужно взять привычку устанавливать себе дедлайны. Это хорошо, что обещают развивать инфраструктуру, но хотелось бы больше конкретики действий.

Если школа строится в определенном районе, то до какой даты ее должны сдать в эксплуатацию. Если ремонтируют дороги, то сколько километров и до какой даты.

Хорошо, что у нас есть хотя бы обещания кандидатов, но на местах хотелось бы иметь больше конкретики.

Владислав Бомбела