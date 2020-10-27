Если раньше увидеть кого-то моноколесе было редкостью, то сейчас таких людей можно встретить каждый день. Но еще больше людей ездят на электросамокатах.

Народный депутат Украины Жан Беленюк частенько приезжал в Верховную Раду на электросамокате. Так он избегает проблем с пробками и парковкой возле парламента.

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Аренда электросамокатов стала едва ли не главным трендом карантинного лета. Одна известная компания вызова такси, для эксперимента завезла в столицу 500 двухколесных девайсов. Говорят, что разбирали, как горячие пирожки.

Чтобы начать поездку, надо открыть приложение, выбрать ближайший свободный самокат, просканировать QR-код и готово. Стоит такое удовольствие 15 грн за минуту.

В компании уверяют, что когда этого транспорта станет больше, то цены снизятся. Больше всего боялись, что самокаты, которые свободно стоят по всему городу, банально разворуют.

Как ни странно, но самокаты приживаются далеко не во всех странах. Например, в Париже, компания больше зарабатывает на прокате электровелосипедов — они французам ментально ближе. В Украине они только приобретают популярность.

За последние пять лет появилось уже более десяти видов электротранспорта. Детям больше всего нравятся минисигвеи — на них легко ездить, и они мало весят.

Электросамокат универсальный для всех молодых людей, но не очень практичен — с ним не удобно в магазине и общественном транспорте.

Моноколесо — очень практичное, но сложное в обращении. Универсальными, но более серьезными вещами есть электровелосипеды и электроскутеры.

Скорость до 80 км/ч, запас хода — на 80 км. Если предыдущие девайсы скорее для развлечений, то это — уже исключительно для транспорта. Важно, что они подходят только для ровных автомобильных дорог, потому что мотор находится прямо на колесе. Повредив колесо ремонт окажется недешевым.

В Сумах живет украинец, который лично проектирует и собирает электросамокаты. Его творения — внедорожники в мире мини-транспорта.

За последние четыре года Мстислав сконструировал уже восемь самокатов. Сначала изобретение работало вообще на бензине, а дальше — каждая новая модель выходила лучше предыдущей.

Стоит такое авторское изобретение $1 тыс. И это фактически цена себестоимости, поскольку импортировать детали не оптом получается очень дорого.

Но если наладить производство — получится значительно дешевле. Один самокат уже даже поехал в Польшу.

Чудо инженерии складывается за 10 секунд. Но едет только до 20 километров и тоже только для европейских дорог.

Транспорт в городах все больше становится похожим на реалии XXI века, тогда как инфраструктура до сих пор остается в XX.

Отдельный вопрос — правовой статус таких участников движения. В сентябре Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении, который должен урегулировать права мини-электротранспорта, за нарушение новых правил даже предусматривается штраф до 130 грн.

Так, пользователю будет запрещено: кататься в нетрезвом состоянии, ездить с телефоном в руках, брать с собой пассажира, если это не предусмотрено конструкцией, передвигаться без защиты и наиболее противоречивое — ездить по тротуарам.

По новым правилам водители должны двигаться по проезжей части, но, например, на некоторых дорогах движение настолько интенсивное, что это опасно. Тем более крайней полосой постоянно движется общественный транспорт.

Автор законопроекта Юлия Клименко, признается, что вокруг этого запрета до сих пор идут много дискуссий. Ведь ни пешеходы, ни автомобилисты не очень-то и радуются появлению на дороге различных сигвеев и моноколес.

В Европе с этим уже определились — никаких самокатов на тротуарах. Но там по крайней мере есть велодорожки. Одни из самых строгих правил в Великобритании. Там до этого лета официально кататься можно было только в собственном дворе.

Екоавтобусы ЗАЗ в Евросоюзе

Запорожский автомобилестроительный завод сертифицирует новую модификацию автобуса ЗАЗ А10 городской по новейшему экологическому стандарту Евро-6. Это означает, что вскоре в европейских городах на линиях общественного транспорта появятся автобусы украинского производства.

На ЗАЗе сообщают, что производство сертифицированной по Евро-6 модификации 10-метрового низкопольного А10 стартует в ближайшее время.