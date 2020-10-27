Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также болезнь диагностировали у ее супруга и детей.

— Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на Covid-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус очень близко, рядом с нами, — рассказала Ковалив.