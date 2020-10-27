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Факты / Украина

Вспышка Covid-19 в Офисе президента: заболели Ковалив и Смирнов

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также болезнь диагностировали у ее супруга и детей.

— Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на Covid-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус очень близко, рядом с нами, — рассказала Ковалив.

Она отметила, что их состояние оценивается, как удовлетворительное. 

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