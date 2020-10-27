В Минздраве Украины заявили, что по состоянию на 27 октября ситуация с распространением Covid-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
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Правительство планирует выделить дополнительные средства на приобретение экспресс-тестов на выявление антител.
— Эти тесты появились в мире буквально месяц назад. Мы сейчас подсчитали, провели переговоры с компаниями-поставщиками, какое количество тестов они смогут поставить в Украину. Сейчас согласовываем нормативный акт, постановление Кабмина, о выделении дополнительных средств на это тестирование и на закупку таких тест-систем, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди правоохранителей МВД за сутки коронавирус обнаружили у 347 работников. Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, умер один правоохранитель.
За сутки в ВСУ коронавирус подтвердили у 83 человек, в целом болеют 1383 человека.Читайте: Закрытие школ не помогает в борьбе с коронавирусом - ВОЗ Не только ПЦР-тесты: Минздрав планирует использовать новые методы диагностики Covid-19 Каждый третий ПЦР-тест на Covid-19 может показать обманчивый результат - Степанов
Коронавирус в Офисе президента
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также болезнь диагностировали у ее супруга и детей.
Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на…
Опубликовано Yuliya Kovaliv Вторник, 27 октября 2020 г.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что коронавирус также диагностировали у заместителя главы ОП Андрея Смирнова.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 27 октября подтвердили 355 601 случай. За сутки обнаружили еще 6 677 больных.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 6 590 человек, за сутки — 126.
В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам, за сутки — еще 2 799.