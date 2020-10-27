В Минздраве Украины заявили, что по состоянию на 27 октября ситуация с распространением Covid-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

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Правительство планирует выделить дополнительные средства на приобретение экспресс-тестов на выявление антител.

— Эти тесты появились в мире буквально месяц назад. Мы сейчас подсчитали, провели переговоры с компаниями-поставщиками, какое количество тестов они смогут поставить в Украину. Сейчас согласовываем нормативный акт, постановление Кабмина, о выделении дополнительных средств на это тестирование и на закупку таких тест-систем, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди правоохранителей МВД за сутки коронавирус обнаружили у 347 работников. Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, умер один правоохранитель.

За сутки в ВСУ коронавирус подтвердили у 83 человек, в целом болеют 1383 человека.

Коронавирус в Офисе президента

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также болезнь диагностировали у ее супруга и детей.

Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на… Опубликовано Yuliya Kovaliv Вторник, 27 октября 2020 г.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что коронавирус также диагностировали у заместителя главы ОП Андрея Смирнова.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 27 октября подтвердили 355 601 случай. За сутки обнаружили еще 6 677 больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 6 590 человек, за сутки — 126.

В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам, за сутки — еще 2 799.