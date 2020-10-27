США готовится к возможным массовым митингам на фоне выборов

Министерство внутренней безопасности США готовит своих сотрудников к массовым беспорядкам, которые могут начаться в выборах 3 ноября.

Речь идет о спецназе Службы таможенного и пограничного контроля, а также Службе иммиграционного и таможенного контроля, сообщает CNN.

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— Сейчас нет конкретной разведывательной информации о наличии конкретных угроз вспышек насилия. Но наши команды готовы действовать так, как нужно, — заявил заместитель министра внутренней безопасности Кен Кучинелли.

По данным телекомпании, сегодня они проводят интенсивные тренировки.

Полиция Нью-Йорка с 26 октября мобилизует дополнительно сотни своих сотрудников для предотвращения возможных инцидентов на избирательных участках и в общественных местах накануне выборов.

Дебаты Трампа и Байдена

23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Оба кандидата говорили о пандемии коронавируса, отношении с Россией и Украиной, медицинскую реформу и национальную безопасность.

Выборы в США пройдут 3 ноября.

Источник: CNN