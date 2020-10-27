Кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула признался, что ожидал другой результат выборов, но не видит в этом трагедии.
— Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампания закончилась. Не с тем результатом, который я ожидал, но и не трагедией вселенского масштаба! — написал он в соцсети.
В то же время он подчеркнул, что Голос будет иметь фракцию в Киевсовете, чтобы бороться с произволом коррупционеров и застройщиков.
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— Относительно явки, то работы непочатый край. Конечно, фактор пандемии повлиял, но больше на посещаемость участков повлияли тотальное разочарование людей в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места, — отметил Притула.
Все, що не вбиває, робить сильнішим!
Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував,…
Опубликовано Сергій Притулой Вторник, 27 октября 2020 г.
Результаты экзитпола на выборах мэра Киева
По данным экзитпола, на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, которого поддержали 45,93% избирателей.
Сергей Притула занимает третье или пятое место.