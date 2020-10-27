PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Это не трагедия вселенского масштаба: Притула о результатах выборов

Кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула признался, что ожидал другой результат выборов, но не видит в этом трагедии.

— Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампания закончилась. Не с тем результатом, который я ожидал, но и не трагедией вселенского масштаба! — написал он в соцсети.

В то же время он подчеркнул, что Голос будет иметь фракцию в Киевсовете, чтобы бороться с произволом коррупционеров и застройщиков.

Читайте: Опыт победил: почему конкурентам Кличко не удалось взять кресло мэра в Киеве

— Относительно явки, то работы непочатый край. Конечно, фактор пандемии повлиял, но больше на посещаемость участков повлияли тотальное разочарование людей в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места, — отметил Притула.

 

Все, що не вбиває, робить сильнішим!
Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував,…

Опубликовано Сергій Притулой Вторник, 27 октября 2020 г.

Результаты экзитпола на выборах мэра Киева

По данным экзитпола, на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, которого поддержали 45,93% избирателей.

Сергей Притула занимает третье или пятое место.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх