Кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула признался, что ожидал другой результат выборов, но не видит в этом трагедии.

— Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампания закончилась. Не с тем результатом, который я ожидал, но и не трагедией вселенского масштаба! — написал он в соцсети.

В то же время он подчеркнул, что Голос будет иметь фракцию в Киевсовете, чтобы бороться с произволом коррупционеров и застройщиков.

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— Относительно явки, то работы непочатый край. Конечно, фактор пандемии повлиял, но больше на посещаемость участков повлияли тотальное разочарование людей в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места, — отметил Притула.