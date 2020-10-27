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Факты / Украина / Общество

В Киеве 27 октября могут ограничить вход на три станции метро — список

В Киевском метрополитене сообщили, что 27 октября в связи с проведением футбольного матча между командами Шахтер (Донецк) и Интер (Милан) на НСК Олимпийский, возможны изменения в работе метро.

Перед началом игры в 19.55 возможно ограничение или закрытие станции Олимпийская на вход для пассажиров.

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После окончания футбольного матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможны ограничения на вход станций:

  • Дворец спорта;
  • Олимпийская;
  • Площадь Льва Толстого.

В метрополитене объяснили, что такие меры необходимы для предотвращения массового скопления людей.

Шахтер — Интер

Футбольный матч между Шахтером и Интером состоится 27 октября на НСК Олимпийский в 19.55. Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1).

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