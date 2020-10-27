Украина не имеет статуса разработчика вакцины против Covid-19 — Ляшко

Украина не имеет международного статуса разработчика вакцины против коронавируса.

Но это никак не влияет на отечественные исследования, заявил главный санврач страны Виктор Ляшко в эфире Общественное радио.

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— Мы сможем объяснить, в чем уникальность украинской вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, поскольку сейчас на информацию распространяется авторское право производителей, — сказал Ляшко.

Сегодня в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины.

В то же время продолжаются переговоры с организациями, чьи вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Украинская вакцина против Covid-19

20 октября украинские исследователи представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследований в вакцины против коронавируса.

Они продолжались шесть месяцев и включали наличие нейтрализации вируса в культуре инфицированных клеток человека.

Источник: Общественное радио