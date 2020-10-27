В Ивано-Франковске дети вернутся в школы с 28 октября

В Ивано-Франковске учебные заведения будут работать в обычном режиме, несмотря на то, что город внесли в красную зону карантина.

Дети продолжат обучение с 28 октября. Из-за случаев инфицирования среди детей и воспитанников детский сад в с. Пидчепары и сад №29 Кобзарик закрываются на карантин.

Лицей №24 и Ивано-Франковский учебно-реабилитационный центр будут работать дистанционно, пока город входит в красную зону.

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Ивано-Франковск в красной зоне

С 26 октября в Украине действует новое эпидемическое зонирование. В красную зону вошел Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области, а также Харьков, Сумы, Полтава, Черновцы и другие.

Города Калуш и Львов отнесли в оранжевую зону.

Источник: Ивано-Франковский городской совет