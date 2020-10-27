В Украину поставлено 665 тыс. доз вакцин против гриппа производства Франции, Нидерландов и Южной Кореи. Первая партия вскоре поступит в учреждения здравоохранения для прививки медиков, работающих с больными Covid-19.

Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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— Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализующих меры борьбы с COVID-19, — сказал врач.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что в эпидсезона 2020-2021 годов в Украину поставлено:

500 тыс. доз вакцины Ваксигрип Тетра (производитель — Санофи Пастер, Франция, четырехвалентная);

45 тыс. доз вакцины Инфлювак (Абботт Биолоджикалз Б.В., Нидерланды, трехвалентная);

120 тыс. доз вакцины Джис Флю (Грин Кросс Корпорейшн, Южная Корея, трехвалентная).

Во время прошлого эпидемсезона в Украине вакцинировалось 0,6% населения, доля детей среди привитых составила 10,5%.

Вакцина от коронавируса

Максим Степанов сообщил, что вакцина от коронавирусной болезни будет готова через год. Это связано с тем, что врачи будут проводить испытания в три этапа, которые займут около года.

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