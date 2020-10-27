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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Впервые со времен независимости Украины в Раде провели аудит

Счетная палата впервые за всю историю независимости Украины провела аудит Верховной Рады. Он охватил промежуток времени с 2013 до 2019 года. За это время на парламент потратили из госбюджета 7,7 млрд грн, а из местных бюджетов — почти 114 млн грн.

Аудит должен проверить, насколько эффективно использовали бюджетные деньги и как происходило управление государственным имуществом Аппаратом Верховной Рады.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что аудиторы выявили недостатки, нарушения и правовые пробелы, но парламентарии готовы их устранять.

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Основная часть средств, использованных за эти 7 лет, пошла на осуществление законотворческой деятельности парламента (51%) и обслуживание, организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение Рады (44%).

Еще 5% потрачено на финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента через СМИ и развитие электронного управления.

В то же время Аппарат ВР не полностью обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств, а также принятие законных и своевременных управленческих решений относительно денег и государственного имущества.

Источник: Счетная палата

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