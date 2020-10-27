Выборы мэра Черкасс: Слуга народа и ЕС могут поддержать кандидата от Голоса

Партия Слуга народа может поддержать на выборах мэра Черкасс кандидата от Голоса Виктора Евпака, который, по данным экзит-пола, выйдет во второй тур вместе с действующим мэром Анатолием Бондаренко.

Об этом заявил председатель партии Слуга народа Александр Корниенко в эфире Свобода слова на ICTV.

— По Черкассам хотел бы добавить такую ​​позицию предварительную. Мы, партия Слуга народа, проводим переговоры с местным центром по поддержке возможной господина Евпака. Я думаю, что в ближайшее время это определится, — сказал он.

Со своей стороны нардеп от Европейской солидарности Виктория Сюмар заявила, что кандидат от Голоса может рассчитывать и на поддержку ЕС.

Напомним, Евпак — эксперт в области IT, много лет занимается программированием. Он участвовал в первом сезоне проекта Новые лидеры на ICTV.

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Бондаренко в немилости Зеленского

Во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский назвал мэра Черкасс Бондаренко “бандитом” из-за того, что он пошел против решения центральной власти и постановил снять карантин в городе раньше всей страны.

Зеленский назвал Бондаренко популистом и сообщил, что городской глава имеет 19 уголовных производств.

Мэр Черкасс объяснил уголовные дела против себя политической деятельностью и подал на Зеленского в суд.

1 октября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска Бондаренко к Зеленскому.