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Факты / Украина

Как в Украине бесплатно сдать тест на Covid-19 и кто это может сделать

Тесты на коронавирус в Украине можно сделать бесплатно, но не всем желающим. Минздрав определил четкий перечень тех, кто может сдать ПЦР-тест на Covid-19 бесплатно.

Кого тестируют на Covid-19 бесплатно

В частности, бесплатно тестируют всех, кто имеет признаки коронавирусной болезни. То есть если у пациента есть выраженные симптомы острой респираторной инфекции, кашель, температура и одышка, то ему не могут отказать в бесплатном тестировании.

Членам семьи и лицам, которые контактировали с больным пациентом, могут сделать тест только при наличии симптомов болезни. Если их нет, то при желании сдать тест на Covid-19 можно в частной лаборатории за свой счет.

Также на бесплатный ПЦР-тест могут рассчитывать:

  • медработники, которые работают с пациентами, больными коронавирусои (тестируют раз в 14 дней);
  • работники Нацполиции и Нацгвардии, которые контактируют с большим количеством людей (тестируют раз в 14 дней).

Кроме того, стоит обратить внимание, что во время плановой госпитализации пациента украинские больницы должны бесплатно делать ИФА-тест на антитела.

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Как сдать тест на коронавирус бесплатно

Решение о бесплатном тестировании принимает семейный врач. Приходить в больницу и просить сделать тест самостоятельно не нужно.

Поэтому, если человек ощущает симптомы коронавирусной болезни, то прежде всего должен позвонить своему семейному врачу. Его номер можно найти в декларации, на сайте больницы или в регистратуре.

Он расспрашивает больного о симптомах и решает, стоит ли давать направление на тестирование или отправлять мобильную бригаду для проведения теста.

Важно понимать, что нужно идти не на прием, а именно звонить. Поскольку если вы больны, то можете инфицировать самого врача и других людей.

Если врач не берет трубку, а температура высокая (38-38,5 °), нужно вызвать скорую по телефону 103. Медработники оценят состояние больного и определят, есть ли необходимость в госпитализации.

Если пациент до сих пор не заключил декларацию с семейным врачом или врач отказал ему в вызове мобильной бригады, несмотря на наличие симптомов, советуют звонить на региональную телефонную горячую линию по вопросам коронавируса. Тогда бригаду вызовет диспетчер областной горячей линии.

коронавірус куди телефонувати

Вместе с тем главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал появление новых экспресс-тестов на Covid-19. Они также будут бесплатными для людей.

Достоверность новых тестов такая же, как и обычных ПЦР, но главное — врач сможет сделать тест сразу после госпитализации пациента в течение 15-30 минут и без лабораторных условий.

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