В Славянск Донецкой области в одной из маршруток пассажиры утроили травлю против женщины, которая сделала замечание на украинском языке.

Пассажирка сделала замечание мужчине, который неправильно носил маску.

Две агрессивные женщины в ответ на это возмутились из-за языка, на котором прозвучало замечание.

— Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. Громадська діячка! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! — закричала одна из них.

На это женщина на украинском спокойно отметила, что родилась и живет в Славянске.

Однако агрессивных особей этот ответ не устроил и они продолжили свою полемику.

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— В Славянске?! Так давай балакай по-славянски. Громадська діячка тут стоит! Заколебали такие діячки! Оно и видно, шо ты в Слов’янську народилася. У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь! – кричала одна из пассажирок.

Украиноязычная женщина парировала тем, что ее оппонентка ведет себя неадекватно и вышла из маршрутки.

Однако конфликт в транспорте на этом не закончился. Затем уже мужчина вскочил к женщине, которая все происходящее снимала на видео. Она потребовала от него убрать руки и вышла из транспортного средства, так как доехала до своей остановки.

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