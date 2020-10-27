В Славянск Донецкой области в одной из маршруток пассажиры утроили травлю против женщины, которая сделала замечание на украинском языке.
Пассажирка сделала замечание мужчине, который неправильно носил маску.
Две агрессивные женщины в ответ на это возмутились из-за языка, на котором прозвучало замечание.
— Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. Громадська діячка! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! — закричала одна из них.
На это женщина на украинском спокойно отметила, что родилась и живет в Славянске.
Однако агрессивных особей этот ответ не устроил и они продолжили свою полемику.
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— В Славянске?! Так давай балакай по-славянски. Громадська діячка тут стоит! Заколебали такие діячки! Оно и видно, шо ты в Слов’янську народилася. У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь! – кричала одна из пассажирок.
Украиноязычная женщина парировала тем, что ее оппонентка ведет себя неадекватно и вышла из маршрутки.
Однако конфликт в транспорте на этом не закончился. Затем уже мужчина вскочил к женщине, которая все происходящее снимала на видео. Она потребовала от него убрать руки и вышла из транспортного средства, так как доехала до своей остановки.
Осторожно, нецензурная лексика!
В Сумах пассажирка избила кондуктора
В Сумах на остановке Вишневый сад в троллейбус зашли две женщины, одна из них — без защитной маски.
Кондуктор Светлана сделала замечание пассажирке и обязала ее надеть маску, если та хочет продолжить поездку.
Однако требование кондуктора у нетрезвой женщины вызвало всплеск агрессии. Кондуктор получила удар в лицо, затем и по рукам, ногам, телу.