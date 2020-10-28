Коронавирус в Украине 28 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине антирекорд по суточному приросту умерших от Covid-19

По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировали 363 075 случаев коронавируса.

За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 7 474 человек.

В Украине зафиксирован антирекорд по суточному приросту умерших от осложнений Covid-19 — 165 человек. В общем уже известно о 6 755 жертвах коронавируса.

При этом зарегистрированы и максимальные показатели по выздоровлению — 3 306 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеют 207 678 человек, что на 4003 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской области (497).

За минувшие сутки было зарегистрировано 8145 подозрений на Covid-19.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Сейчас коронавирус выявлен:

  • Винницкая область – 9 697 случаев;
  • Волынская область — 12 871 случай;
  • Днепропетровская область — 13 915 случаев;
  • Донецкая область – 9 024 случая;
  • Житомирская область — 13 154 случая;
  • Закарпатская область — 13 571 случай;
  • Запорожская область – 8 852 случая;
  • Ивано-Франковская область — 19 247 случаев;
  • Кировоградская область – 2 212 случаев;
  • г. Киев – 35 450 случаев;
  • Киевская область — 15 465 случаев;
  • Львовская область — 28 484 случая;
  • Луганская область – 3 416 случаев;
  • Николаевская область – 7 317 случаев;
  • Одесская область — 23 207 случаев;
  • Полтавская область – 8 639 случаев;
  • Ровенская область — 18 299 случаев;
  • Сумская область — 10 974 случая;
  • Тернопольская область — 19 818 случаев;
  • Харьковская область — 34 441 случай;
  • Херсонская область – 3 454 случая;
  • Хмельницкая область — 14 228 случаев;
  • Черновицкая область — 20 509 случаев;
  • Черкасская область – 8 539 случаев;
  • Черниговская область – 8 292 случая.

Коронавирус в Украине 28 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

Статистика коронавируса прошлых суток

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх