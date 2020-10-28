Коронавирус в Украине 28 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировали 363 075 случаев коронавируса.

За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 7 474 человек.

В Украине зафиксирован антирекорд по суточному приросту умерших от осложнений Covid-19 — 165 человек. В общем уже известно о 6 755 жертвах коронавируса.

При этом зарегистрированы и максимальные показатели по выздоровлению — 3 306 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеют 207 678 человек, что на 4003 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской области (497).

За минувшие сутки было зарегистрировано 8145 подозрений на Covid-19.

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Сейчас коронавирус выявлен:

Винницкая область – 9 697 случаев;

Волынская область — 12 871 случай;

Днепропетровская область — 13 915 случаев;

Донецкая область – 9 024 случая;

Житомирская область — 13 154 случая;

Закарпатская область — 13 571 случай;

Запорожская область – 8 852 случая;

Ивано-Франковская область — 19 247 случаев;

Кировоградская область – 2 212 случаев;

г. Киев – 35 450 случаев;

Киевская область — 15 465 случаев;

Львовская область — 28 484 случая;

Луганская область – 3 416 случаев;

Николаевская область – 7 317 случаев;

Одесская область — 23 207 случаев;

Полтавская область – 8 639 случаев;

Ровенская область — 18 299 случаев;

Сумская область — 10 974 случая;

Тернопольская область — 19 818 случаев;

Харьковская область — 34 441 случай;

Херсонская область – 3 454 случая;

Хмельницкая область — 14 228 случаев;

Черновицкая область — 20 509 случаев;

Черкасская область – 8 539 случаев;

Черниговская область – 8 292 случая.

Статистика коронавируса прошлых суток