Коронавирус в Украине 28 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировали 363 075 случаев коронавируса.
За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 7 474 человек.
В Украине зафиксирован антирекорд по суточному приросту умерших от осложнений Covid-19 — 165 человек. В общем уже известно о 6 755 жертвах коронавируса.
При этом зарегистрированы и максимальные показатели по выздоровлению — 3 306 человек.
Сейчас в Украине Covid-19 болеют 207 678 человек, что на 4003 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской области (497).
За минувшие сутки было зарегистрировано 8145 подозрений на Covid-19.
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Сейчас коронавирус выявлен:
- Винницкая область – 9 697 случаев;
- Волынская область — 12 871 случай;
- Днепропетровская область — 13 915 случаев;
- Донецкая область – 9 024 случая;
- Житомирская область — 13 154 случая;
- Закарпатская область — 13 571 случай;
- Запорожская область – 8 852 случая;
- Ивано-Франковская область — 19 247 случаев;
- Кировоградская область – 2 212 случаев;
- г. Киев – 35 450 случаев;
- Киевская область — 15 465 случаев;
- Львовская область — 28 484 случая;
- Луганская область – 3 416 случаев;
- Николаевская область – 7 317 случаев;
- Одесская область — 23 207 случаев;
- Полтавская область – 8 639 случаев;
- Ровенская область — 18 299 случаев;
- Сумская область — 10 974 случая;
- Тернопольская область — 19 818 случаев;
- Харьковская область — 34 441 случай;
- Херсонская область – 3 454 случая;
- Хмельницкая область — 14 228 случаев;
- Черновицкая область — 20 509 случаев;
- Черкасская область – 8 539 случаев;
- Черниговская область – 8 292 случая.
Статистика коронавируса прошлых суток
- Днем ранее, 27 октября, было зафиксировано 6 677 новых случаев заболевания.
- 26 октября было 5 426 новых заболевших Covid-19.
- 25 октября зафиксировано 6 088 новых случаев заболевания.
- 24 октября было зарегистрировано 7 014 случаев инфицирования Covid-19 за сутки.
- 23 октября был абсолютный антирекорд — 7 517 заболевших.