Погода на 28 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

28 октября погода продолжит радовать украинцев осенним теплом и солнцем. Осадки и похолодания в этот день не ожидаются на территории страны.

На западе — переменная облачность, температура днем — от 13 до 17°.

В северных регионах также будет преимущественно солнечно, столбики термометра поднимутся до 15°.

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Жителей восточных областей порадует солнце и тепло, воздух в этот день прогреется до 15°.

В центре также без осадков, температура днем — от 14 до 17°.

На юге будет теплее всего — солнечно и до 18°.

Погода в Украине осенью и зимой

Синоптики радуют утешительными прогнозами — конец осени и начало зимы в Украине будут относительно теплыми и без сильных осадков.

По их прогнозам, морозы не придут в ноябре, много снега не будет и в декабре.

Подробный прогноз погоды на осень и зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.