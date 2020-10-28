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Факты / Украина / Политика

Из-за грубых нарушений на Львовщине пересчитывают голоса

Бибрский горизбирком и Славский поселковый избирком Львовской области решили отправить на пересчет бюллетени на 10 участках, поскольку обнаружили ошибки в документах.

У пяти комиссий Бибрского ТИК обнаружили различные нарушения — ложные номера округов на конвертах, фамилии кандидатов, которые не участвовали в выборах, неправильно упакованные бюллетени и неточности в протоколах.

На одном участке в документации не указали избыток бюллетеней, который был зафиксирован ранее.

В Славского ТИК повторный подсчет организовали из-за неточностей в протоколах (непонятное написания количества голосов напротив кандидатов).

Установление результатов местных выборов 2020

До 3 ноября включительно должны установить итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

А до 6 ноября комиссии устанавливают результаты голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

Только после этого территориальная избирательная комиссия публикует все полученные результаты.

Источник: ОПОРА

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