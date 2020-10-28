28 октября НБУ установил курс доллара в Украине 28,3655 грн/$1. По сравнению с предыдущим днем американская валюта прибавила в цене, вчера она стоила 28,3352 грн/$1.

Евро также вырос. По данным Нацбанка, €1 стоит 28 октября 33,5578 грн, во вторник курс был — 33,4908 грн/€ 1.

Польский злотый и российский рубль немного подешевели.

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Курс валют в Украине на 28 октября 2020 года

$1 — 28,3655 грн;

€1 — 33,5578 грн;

1 польский злотый — 7,3218 грн;

10 российских рублей — 3,7041 грн.

Прогноз курса доллара

В правительстве озвучили прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, считает что стоимость валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.

Цена доллара в 2020 году не поднимется выше 29 грн.