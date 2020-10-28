Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 28 октября 2020

28 октября Кабинет министров Украины выделил 1,979 млрд грн, чтобы доплатить полицейским, которые противодействуют распространению коронавирусной болезни.

Дополнительные средства получат работники Национальной полиции, они работают для поддержания жизнедеятельности населения в период карантина.

Между тем в регионах врачам становится все труднее работать с больными коронавирусом.

Город Николаев отнесли к красной карантинной зоне, и количество госпитализаций в местные медучреждения только растет. Ежедневно скорые привозят до 70 пациентов с подозрением на коронавирус.

И если раньше на такие вызовы выезжали специальные Covid-бригады, то теперь — все, поскольку количество пациентов увеличилось в разы.

— Ежедневно у моей бригады до шести таких вызовов, хотя к половине пациентов с подозрением на Covid-19 должны приезжать семейные врачи. Но они откровенно признаются, что не хотят этим заниматься. А люди звонят и задыхаются, — рассказал фельдшер Сергей Матюшенко.

А вот пациенты Черновицкой областной больницы с подтвержденным Covid-19 вынуждены самостоятельно покупать кислородные баллоны.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 28 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 7 474 человек. Общее количество составляет 363 075

На Буковине с начала пандемии зарегистрировано 20 509 случаев коронавируса, за прошедшие сутки — 392.

Было зафиксировано антирекорд по суточному приросту умерших от осложнений Covid-19 — всего 165 летальных случаев.

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире зафиксировали уже у 43,9 млн человек, за последние сутки — более 459 тыс. новых случаев. За весь период пандемии умерли 1 166 193 пациента, 29,7 млн человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 20 место — между Турцией и Филиппинами. Впервые в пятерку стран-лидеров рейтинга также вошла Франция, отодвинув Испанию на шестую строчку.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Европейского Союза к созданию союза по тестам и вакцине от коронавируса.

По его словам, ситуация с Covid-19 стала угрожающей, а Европа сейчас переживает вторую волну.

Не лучше ситуация и в России, там врачи города Курган обратились к президенту страны из-за неконтролируемой ситуации с коронавирусом в регионе. Медики просили прислать военных врачей, пока люди не стали умирать прямо на улице.

В вот в Чехии за минувшие сутки коронавирусом снова заболело рекордное количество людей — 15 663. Это наибольшее с начала эпидемии число заражений Covid-19.

Высокие показатели фиксируют уже третий день подряд. Предыдущий рекорд зарегистрировали 23 октября, когда за сутки заболели 15 258 человек.