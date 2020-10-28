Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков дал интервью Фактам ICTV

Спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Фактам ICTV рассказал о работе Рады в период пандемии, перспективу расширения монобольшинства и тестирование на коронавирус перед рабочими заседаниями.

В пленарных заседаниях Рада действующего созыва взяла определенную паузу из-за высокого уровня заражения коронавирусом среди депутатов.

Однако работу парламента никто не прекращал, поэтому Дмитрий Разумков выражает надежду, что 3 ноября Рада сможет собраться на пленарное заседание, в частности для рассмотрения Госбюджета на следующий год.

— Если эпидемиологическая ситуация позволит, то мы возобновим работу в обычном режиме. В случае ухудшения ситуации будем рассматривать другие формы коммуникации, но пока так вопрос не стоит. То, что мы на два дня раньше закончили заседания, несколько уменьшило количество инфицирования среди депутатов и в аппарате ВР.

— Регулярно ли вы тестируетесь на коронавирус?

— Нет, не проверяюсь каждый день, и каждую неделю тоже не проверяюсь. Если есть необходимость, то это стоит делать, но для чего тестироваться просто так?

Давайте рационально подходить к таким вопросам и экономить там, где это можно делать.

— Будут ли смены руководства фракции Слуга народа?

— Мне кажется, что Давид Арахамия более чем качественно выполняет свои функции. Возможно, не всегда хватает времени, но и такой большой фракции никогда не было.

Одному человеку сложно с этим справиться, к тому же стоят другие задачи, но я сегодня не вижу альтерантивы Арахамии.

— Существует мнение, что Рада ушла на карантин потому, что у монобольшинства не было достаточного количества голосов. Не стала ли ситуация с голосованием еще сложнее после местных выборов?

— Голосов монобольшинства на сегодня более чем достаточно — 248 депутатов. То, что коллеги болели — это действительно проблема, а еще часть народных депутатов была задействована в избирательном процессе.

В общем голоса есть, но надо работать с людьми, чтобы объединять их вокруг важных для государства вопросов.

— Что вы думаете об уменьшении уровня доверия к власти?

— Любая власть хотела бы иметь высокое доверие, и к этому надо стремиться. Верховной Раде сложно, потому что это самый открытый орган, и все положительное воспринимают как должное, а негативное — плохо.

Скандалы, которые возникали в парламенте, точно не добавляют имиджа. Но Верховная Рада, несмотря на неприятие общества, всегда выступала балансирующим пунктом в государстве.

— Доверие к любой власти со временем падает. Это тоже правда, как бы нам не хотелось обратного, но мы будем над этим работать.

— Будут ли изменения в коалиции ВР?

— Официальных дополнительных переговоров по изменению формата монобольшинства, расширению коалиции и привлечению других фракций нет. А дальше посмотрим.

Установление результатов местных выборов 2020

До 3 ноября включительно должны установить итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

А до 6 ноября комиссии устанавливают результаты голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

Только после этого территориальная избирательная комиссия публикует все полученные результаты.