28 октября президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Указы №468/2020 и №469/2020 были опубликованы на официальном сайте главы государства.

Зеленский уволил с этой должности Игоря Вуева. Вместо него он назначил Тараса Цюцюру.

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Игорь Вуев был главой Службы безопасности Украины в Хмельницкой области с 17 января 2020 года.

Смена руководства СБУ

Ровно неделю назад, 21 октября, Владимир Зеленский сменил глав двух региональных органов Службы безопасности Украины.

Изменения затронули Волынскую и Сумскую области. В первой эту должность получил Николай Лисененко, во второй — Руслан Григоренко.

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