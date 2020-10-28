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Факты / Украина

Кадровые изменения в СБУ — Зеленский уволил главу органа в Хмельницкой области

28 октября президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Указы №468/2020 и №469/2020 были опубликованы на официальном сайте главы государства.

Зеленский уволил с этой должности Игоря Вуева. Вместо него он назначил Тараса Цюцюру.

Читайте: Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве

Игорь Вуев был главой Службы безопасности Украины в Хмельницкой области с 17 января 2020 года.

Смена руководства СБУ

Ровно неделю назад, 21 октября, Владимир Зеленский сменил глав двух региональных органов Службы безопасности Украины.

Изменения затронули Волынскую и Сумскую области. В первой эту должность получил Николай Лисененко, во второй — Руслан Григоренко.

Подробнее о кадровых изменениях в СБУ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

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