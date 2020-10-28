Мэр Киева Виталий Кличко повторно сделал тест на коронавирус. Он показал положительный результат. Мэр останется на карантине до полного выздоровления.

Кличко сообщил об этом на онлайн-брифинге. Он утверждает, что чувствует себя хорошо.

— Чувствую себя хорошо. К сожалению, повторный тест, который я сделал 26-го октября, был положительным. Я надеюсь, что следующие тесты будут наконец негативными, — сказал Кличко.

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Сейчас мэр столицы работает дома. Он не чувствует запахов.

Кличко говорит, что у него сел голос, но благодаря спортивному прошлом мэр уверен, что быстро победит вирус.

По состоянию на 28 октября в Киеве зафиксировали 35,4 тыс. случаев коронавирусной болезни.

Виталий Кличко заболел коронавирус

24 октября у мэра Киева Виталия Кличко обнаружили коронавирус. Он часто совершал проверку больниц и инфекционных отделений, и мог заразиться.

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