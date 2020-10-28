По состоянию на 28 октября в Киеве зафиксировали 563 новых случая коронавируса.
Всего в столице 35 450 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 721 человека, за сутки — 15 украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева, за сутки — 221 человек.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.