По состоянию на 28 октября в Киеве зафиксировали 563 новых случая коронавируса.

Всего в столице 35 450 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 721 человека, за сутки — 15 украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева, за сутки — 221 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: