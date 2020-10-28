Средняя номинальная зарплата штатного работника в сентябре 2020 года составила 11 998 грн, что в 2,4 раза больше уровня минимальной зарплаты (5 тыс. грн).

Кроме того, средняя зарплата выросла в сентябре на 4,8% (552 грн) по сравнению с августом, и на 12,3% — за год.

В то же время реальная зарплата за месяц увеличилась на 4,3%, а за год — на 9,7%.

Самые высокие зарплаты сейчас в Киеве – 17 253 грн, а самые низкие — в Волынской области (9 766 грн).

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Если брать по отраслям, наибольшая — в сфере Информация и телекоммуникации (20 089 грн), а самая низкая — в сфере Временное размещение и организация питания (6 557 грн).

По прогнозам Нацбанка Украины, средняя зарплата в 2021 году может увеличиться на 15%, но при условии, если минимальную повысят на 30%.

В НБУ считают, что это не будет иметь большого влияния на курс доллара, однако может отразиться на инфляции.