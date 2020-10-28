Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. В Борисполе проголосовало 33,23% зарегистрированных избирателей.

На должность мэра Борисполя претендует 18 кандидатов, среди них покойный глава администрации Анатолий Федорчук. Он был членом партии Наш Край.

По информации партии, Федорчук должен был победить на местных выборах в Борисполе и в четвертый раз занять кресло мэра. Он набрал 33% поддержки от избирателей. Неофициальные результаты опубликовали в день смерти мужчины.

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Будут ли перевыборы в Борисполе?

Пока что официальные результаты выборов в Борисполе не опубликовали.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок заявил, когда они будут известны, в городе состоятся перевыборы.

Отметим, что также в мэры города Борисполь баллотировался Годунок, он публично поссорился с президентом Владимиром Зеленским. Последний назвал его разбойником и выгнал из зала, где проходила пресс-конференция.

По подсчетам партии Наш Край, в гонке за места в Бориспольский городской совет партии набрали:

партия Наш Край — 15% голосов;

партия Европейская Солидарность — 14%;

партия Слуга народа — 13%.

От Covid-19 скончался мэр Борисполя

Чины мэр города Борисполь Анатолий Федорчук скончался от коронавируса. К летальному исходу привели осложнения от болезни. Его смерть подтвердили в Переяславской больнице.

Источник: партия Наш Край