Ситуация с авиатехникой в Вооруженных силах Украины по состоянию на сегодня неудовлетворительна.
Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил на брифинге 28 октября.
— Это не секрет, что в течение практически всего периода независимости Украины мы не закупили ни одного самолета, — отметил Олег Уруский.
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В то же время ту технику, которая находится на вооружении ВСУ, можно эксплуатировать после проведения ремонта, модернизации.
Такая ситуация связан с тем, что сферу в течение многих лет финансировали по остаточному принципу.
Финансирование ВСУ
В декабре 2019 года представители ВСУ озвучили планы по развитию Воздушных сил Украины в 2020 году.
Среди приоритетов было укрепление ракетных войск и модернизация самолетов.
Подробнее о развитии и финансировании ВСУ читайте на Фактах ICTV.
Фото: Олег Уруский