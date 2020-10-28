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Факты / Украина

Мы не закупили ни одного самолета — Уруский о ситуации с авиатехникой ВСУ

Ситуация с авиатехникой в Вооруженных силах Украины по состоянию на сегодня неудовлетворительна.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил на брифинге 28 октября.

— Это не секрет, что в течение практически всего периода независимости Украины мы не закупили ни одного самолета, — отметил Олег Уруский.

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В то же время ту технику, которая находится на вооружении ВСУ, можно эксплуатировать после проведения ремонта, модернизации.

Такая ситуация связан с тем, что сферу в течение многих лет финансировали по остаточному принципу.

Финансирование ВСУ

В декабре 2019 года представители ВСУ озвучили планы по развитию Воздушных сил Украины в 2020 году.

Среди приоритетов было укрепление ракетных войск и модернизация самолетов.

Подробнее о развитии и финансировании ВСУ читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олег Уруский

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