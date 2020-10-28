Действующий мэр города Борисполь Анатолий Федорчук умер от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Об этом сообщил нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

— До объявления результатов выборов от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук, — заявил Дубинский.

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Сообщество Мой Борисполь в Facebook сообщило, что Федорчук скончался в больнице в Переяславе.

Информацию о смерти подтвердили в Переяславской ЦРБ.

Также в партии Наш край подтвердили смерть Федорчука.

Что известно о мэре Борисполя Анатолие Федорчуке

Анатолий Федорчук родился в Хмельницкой области, а с 1985 года он проживал в Борисполе. Именно в этом городе он работал учителем истории. Впоследствии Федорчук перешел работать в правоохранительные органы.

С 2006 года Анатолий Федорчук был мэром Борисполя. Он в разные годы баллотировался от различных партий, в частности Батькивщины, Партии регионов, Нашего края.

На местных выборах 2020 года Федорчук баллотировался на пост главы Бориспольской объединенной территориальной общины. По предварительным подсчетам, он был лидером на этих выборах.

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