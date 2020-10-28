После проведения местных выборов 2020 в Николаеве представители 16 участков пересчитывают голоса.

Причиной возвращения отчетной документации стало то, что ее неправильно упаковали, отчитываются наблюдатели.

Поэтому местная территориальная избирательная комиссия приняла решение о необходимости возврата документации и повторного пересчета голосов.

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28 октября в Николаеве продолжили принимать избирательную документацию. Части участков удалось сделать это с первого раза, другим же необходимо было исправить несколько ошибок, после чего их документацию утвердили.

Пересчет голосов в Львовской области

Во Львовской области из-за грубых ошибок на 10 участках пересчитывают голоса.

Нарушения в работе участков зафиксировали в Бибрском горизбиркоме и Славском поселковом избиркоме.

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