По обновленным данным параллельного подсчета голосов, кандидаты от партии Слуга народа получают наибольшее среди всех политических партий количество мандатов в областных советах — 19% и в районных советах — 17%. По информации центрального штаба партии, обработаны данные с 80% участков.

Наибольшую поддержку среди кандидатов в депутаты облсоветов слуги народа получили в Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Черновицкой областях. Так в облсоветах всей страны каждый пятый депутат будет представителем Слуги народа.

Параллельный подсчет голосов показал еще и победу представителя Слуги народа на довыборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область). Анатолий Гунько набрал там более 34% голосов, опередив своего соперника Олега Ляшко.







Партия власти будет представлена на местном уровне везде по стране / 2 фотографии

По словам председателя партии Слуга народа Александра Корниенко, эти цифры могут несколько измениться, ведь обработка информации из регионов продолжается. Он также напомнил, что партия власти до этого не была представлена ​​ни в одном органе власти.

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— По состоянию на время до выборов у нас было ноль депутатов и мэров. Мы не имели фактически никакого инструмента для воздействия на местную политику и состояние дел на конкретной территории. Наконец имеем реальные инструменты, — отметил Александр Корниенко.

Напомним, что 25 октября в Украине прошли местные выборы. Выбирали депутатов сельских, поселковых, городских советов общин, а также сельских, поселковых, городских голов и старост. Волеизъявления впервые прошло по новому Избирательному кодексу. Он учитывает новое территориально-административное деление страны.

В частности, в Украине произошло укрупнение районов, вместо 490 их теперь 136. В территориальных общинах, где более 10 тыс. избирателей, голосование прошло по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками. В меньших общинах в органы местной власти выбирали по мажоритарной системе.

Ранее мы писали, что Слуга народа хочет закрепить всеукраинский опрос на постоянной основе.