Кабинет министров Украины выделил финансовую помощь в размере 3,3 млн грн для семей, чьи дома пострадали в результате пожаров в Харьковской области.

О соответствующем решении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— Как и было обещано, государство поддерживает семьи, которые пострадали в результате стихийных бедствий. Теперь они смогут заняться восстановлением своих домов.

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Пожары на Харьковщине

В начале сентября возникли масштабные пожары в Харьковской области. Огонь вспыхнул в Чугуевском и Двуречанском районах и обхватил общую площадь 410 га.

На место происшествия прибыли спасатели, также к тушению привлекли авиацию. Совместными усилиями им удалось погасить пожары.

В результате стихии разрушены более 20 домов. Убытки оценивают в 644,3 млн грн.