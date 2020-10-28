В Украине за девять месяцев раскрыто 3 565 коррупционных правонарушений. Это на четверть больше чем в прошлом году.

Отчет о работе написала у себя на Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, динамика году реально положительная:

выросло количество направленных в суд уголовных производств — 2 310;

на 10% больше лиц привлечено к уголовной ответственности — 2 734;

на 20% больше привлечено должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов — 436;

более чем 5 раз увеличилось количество привлеченных депутатов всех уровней — 91;

на 14% больше лиц, судебные решения по которым вступили в законную силу — 560;

на 15% больше осужденных за коррупцию — 459.

— Но приходится констатировать, что правосудие в Украине затягивается на годы и здесь не поможет только регулярный нагоняй для правоохранителей. Посадки невозможны без судов, — написала Венедиктова.

Про посадки і перемогу, а не просто боротьбу з корупцією Цього тижня аналізували з правоохоронним блоком, як… Опубліковано Ірина Венедіктова Середа, 28 жовтня 2020 р.

Постановление Конституционного суда

27 октября в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд отменил ответственность за незаконное обогащение, а также ряд других антикоррупционных положений.

В настоящее время нет точной информации о том, что именно отменил суд, однако некоторые уже называют это наступлением на борьбу с коррупцией.

Источник: Ирина Венедиктова