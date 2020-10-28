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Факты / Украина

Режим чрезвычайной ситуации в Украине планируют продлить до конца года

Кабинет министров планирует продлить режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий вопрос уже включили в повестку дня заседания, которое состоится 28 октября.

Необходимость продлить режим чрезвычайной ситуации возникла из-за продления карантина. в связи с ситуацией с распространением коронавируса есть потребность в единой государственной системе гражданской защиты на всей территории Украины.

Читайте: Чрезвычайная ситуация в Украине: изменится ли что-то для граждан

Режим чрезвычайной ситуации в Украине Кабмин установил в марте этого года. Он предусматривает, что все службы гражданской защиты работают усиленно, в специальном режиме.

Соответствующий режим вводят, чтобы усилить координацию всех служб, задействованных для противодействия распространения коронавируса.

режим надзвичайної ситуації

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации помогает более четко координировать действия центральной и местной власти.

В отличие от режима чрезвычайного положения, чрезвычайная ситуация не предполагает вмешательства государства в управление частными компаниями и не ограничивает права и свободы украинцев.

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