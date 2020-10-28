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Факты / Украина / Общество

Семьи погибших на Донбассе добровольцев будут получать помощь: когда и сколько

Уже в ноябре семьи погибших на Донбассе участников добровольческих формирований получат адресную помощь — из расчета не менее 7 800 грн на одного члена семьи, на двух и более — от 6 100 грн каждому.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 28 октября.

Адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимальной пенсии: 17 120 грн — до 1 декабря 2020, а после этой даты — 17 690 грн.

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Эти средства семьи погибших получат в ноябре с доплатами, начиная с августа, как предусмотрено постановлением Кабмина от 3 августа 2020 №674 О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц.

О чем говорится в постановлении

Документом установлено, что с 1 августа 2020 года семьям добровольцев, погибших на Донбассе, назначить адресную помощь к пенсии по потере кормильца, если она не достигает 7 800 грн.

Источник: Кабмин

Фото: НБУ

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