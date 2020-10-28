Быстро сближаем позиции с МВФ – так премьер-министр Денис Шмыгаль оценил встречу с представителями Фонда, которая состоялась 28 октября.
– Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств, – написал он в соцсети и поблагодарил директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.
По его словам, крепкие партнерские отношения с МВФ — залог долгосрочной стабильности Украины.
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Транш МВФ
Неделю назад президент Владимир Зеленский заявил о выполнении всех требований МВФ, отметив, что задержка очередного транша связана с противодействием отдельных людей.
При этом в Нацбанке Украины ожидают следующий транш от МВФ до конца 2020 года.