Быстро сближаем позиции с МВФ – так премьер-министр Денис Шмыгаль оценил встречу с представителями Фонда, которая состоялась 28 октября.

– Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств, – написал он в соцсети и поблагодарил директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.

По его словам, крепкие партнерские отношения с МВФ — залог долгосрочной стабильности Украины.

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Транш МВФ

Неделю назад президент Владимир Зеленский заявил о выполнении всех требований МВФ, отметив, что задержка очередного транша связана с противодействием отдельных людей.

При этом в Нацбанке Украины ожидают следующий транш от МВФ до конца 2020 года.