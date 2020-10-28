28 октября коронавирус унес жизнь главного врача Тульчинской ЦРБ Винницкой области Виталия Лисицы.

Мужчине было 52 года.

16 октября врача госпитализировали с признаками болезни в районную больницу, а 22 числа перевели в Винницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Читайте: Мэр Борисполя Федорчук умер: будут ли перевыборы в городе

Но коллегам не удалось спасти жизнь мужчины.

Коронавирус в Украине

С начала октября в Украине начала постоянно ухудшаться ситуация с коронавирусом. Согласно статистике распространения болезни в стране, 28 октября вирус подтвердили у 363 075 граждан.

За время пандемии болезнь унесла жизни 6 755 человек, 28 октября рекордного для страны количества — 165 пациентов.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине и смертности от болезни читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Лариса Билозир