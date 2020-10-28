28 октября коронавирус унес жизнь главного врача Тульчинской ЦРБ Винницкой области Виталия Лисицы.
Мужчине было 52 года.
16 октября врача госпитализировали с признаками болезни в районную больницу, а 22 числа перевели в Винницу из-за ухудшения состояния здоровья.
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Но коллегам не удалось спасти жизнь мужчины.
Коронавирус в Украине
С начала октября в Украине начала постоянно ухудшаться ситуация с коронавирусом. Согласно статистике распространения болезни в стране, 28 октября вирус подтвердили у 363 075 граждан.
За время пандемии болезнь унесла жизни 6 755 человек, 28 октября рекордного для страны количества — 165 пациентов.
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Источник: Лариса Билозир