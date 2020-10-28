Украина выступает третьей стороной в иске Нидерландов к России в Европейский суд по правам человека из-за-за сбивание малайзийского Boeing над Донбассом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нидерландские партнеры высоко оценили этот шаг.

— Мы действительно уже присоединились к этому иску. Здесь как раз ситуация диаметрально противоположная российскому выходу из консультаций. Этим решением мы, наоборот, в очередной раз подчеркиваем, что мы полностью открыты для любых судебно-юридических процессов, которые помогают установить справедливость, — пояснил Кулеба.

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В то же время выход России из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами, по мнению Кулебы, только снова доказывает, что РФ не хочет признавать свою ответственность или способствовать честному расследованию авиакатастрофы.

Что касается Малайзии, то Кулеба отметил, что позиция этой страны не препятствует деятельности следователей.

— Юридически все движутся одним курсом, — подчеркнул министр.

Выход России из переговоров

Утром 15 октября Россия сообщила, что выходит из консультационной группы с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года.

МИД России отметил, что Австралия и Нидерланды, вероятно, не стремились разобраться в том, что на самом деле произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины.