Украина сегодня относительно готова к дистанционной форме образования. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Он обратил внимание на то, что сейчас все образовательные учреждения пытаются приспособиться к условиям пандемии.

— По моему убеждению, учитывая и позицию специалистов-педагогов, дистанционное обучение никогда не заменит реальный формат общения. Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что красный уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий.

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Какие классы пойдут на дистанционное обучение после каникул

После завершения каникул ученики 1-4 классов продолжат обучение в школах, несмотря на карантинное зонирования в Украине.

Ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.