Глава Укрзализныци Владимир Жмак сообщил, что авария поезда под Кривым Рогом произошла из-за умышленного повреждения пути с явным умыслом.

— Утро началось с двух плохих новостей: восток — 14 вагонов на перегоне у Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту Шевченко-Черкассы. Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый — умышленное повреждение пути с явным умыслом создать аварию, второй — простой вандализм, — отметил Жмак.

По его словам, в обоих случаях никто не пострадал.

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Кроме того, глава Укрзализныци уточнил, что они будут проводить расследование по этим двум фактам и реагировать соответствующим образом.

Также компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления.















Умышленное повреждение. Укрзализныця назвала причину аварии поезда под Кривым Рогом / 4 фотографии

Утром 28 октября около Кривого Рога во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате аварии никто не пострадал.

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Источник: Владимир Жмак

Фото: Владимир Жмак