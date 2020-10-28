Выборы в Петропавловской Борщаговке: полиция открыла три уголовных дела

Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства за нарушение избирательного законодательства в Петропавловской Борщаговке.

Когда народный депутат от фракции Европейская солидарность Виктория Сюмар пришла на один из избирательных участков, спросила, почему так долго подсчитывают результаты голосования, и сфотографировала избирательные документы, работник сельсовета за плечи вытолкал ее из помещения.

Полиция, прибывшая на место, изъяла записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов. Также изъяли 72,5 тыс. грн наличными.

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Также нардеп объяснила, что когда пришла на внеочередной прием к сельскому председателю, то увидела, что секретарь вносит сведения из протоколов на свой компьютер, хотя не является членом УИК.

Накануне Виктория Сюмар сообщила, что в Борщаговской объединенной территориальной общине происходит массовый подкуп и фальсификация результатов в пользу сельского головы Петропавловской Борщаговки Алексея Кадебского.







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Следователи открыли три уголовных производства по ч. 2 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч. 2 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей).

Нарушения на выборах

На местных выборах в Украине наиболее типичными были нарушения, связанные с финансированием агитационной кампании.

Также, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, полиция фиксировала хулиганство, фотографирование и уничтожение бюллетеней.

Источник: МВД

Фото: МВД