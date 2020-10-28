09:09 -

Олег Ляшко от Радикальной партии проиграл на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области кандидату в народные депутаты от партии Слуга народа Анатолию Гунько.

Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), а Ляшко – 31,78% (19 799), говорится в обнародованных ЦИК результатах довыборов в Раду в Черниговской области после подсчета 100% избирательных протоколов.