PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:16 - 28 октября

В Киевской области в Богуславе пересчитают бюллетени на 30 избирательных участках из-за вероятности вмешательства в избирательный процесс.

Накануне в полицию поступили жалобы от официальных наблюдателей и уполномоченных лиц, находящихся в помещении ТИК о том, что в помещении комиссии обнаружен один не заполненный протокол, однако с мокрыми печатями и подписями членов УИК и два разорванные протокола.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:09 - 28 октября

Олег Ляшко от Радикальной партии проиграл на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области кандидату в народные депутаты от партии Слуга народа Анатолию Гунько.

Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), а Ляшко – 31,78% (19 799), говорится в обнародованных ЦИК результатах довыборов в Раду в Черниговской области после подсчета 100% избирательных протоколов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:50 - 27 октября

Марина Порошенко сообщила, что по уточненным результатам параллельного подсчета голосов Евросолидарность победила на выборах в Киевсовет, набрав 20,29% голосов избирателей.

Поэтому партия получит самую большую фракцию в Киевсовете. Второе место заняла партия действующего мэра с результатом — 19,44%.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:48 - 27 октября

В Украине уже почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Эта цифра составляет более 91% от общего количества участков.

Полностью завершили подсчет голосов в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:46 - 27 октября

Центральная избирательная комиссия назвала сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов в Украине.

Так, до 3 ноября включительно (не позднее, чем на девятый день после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия должна установить результаты голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:31 - 27 октября

Избирательные участки продолжают передавать бюллетени в территориальные избирательные комиссии.

В Одессе члены избирательных участков даже ночевали возле ТИК. Вторые сутки на ногах, уставшие и истощенные люди ложились спать прямо в коридорах избиркома.

В Днепре не выдерживают не только люди, но и техника. Задержки возникают из-за перегрузки электронного кабинета.

В харьковской городской ТИК люди забрали документы и поехали ночевать на участки.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:27 - 27 октября

В Сумской области в день местных выборов 25 октября зафиксировали деятельность фиктивного избирательного участка.

Некоторые жители села Сосновка Конотопского района самостоятельно создали участок в помещении частного предпринимателя, чтобы выбрать сельского голову и депутатов.

Сейчас сообщено о подозрении главе комиссии нелегального участка. Также полиция устанавливает причастность остальных граждан к преступлению.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:27 - 27 октября

Сравнивая выборы 2020 и 2015 голов, наблюдается большая разница в качестве подсчета голосов.

Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV заявила председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Специалист считает, что потенциальные представители местной власти и элиты просто разорвут государство, если начнут проводить массовый перерасчет голосов на участках.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:21 - 27 октября

Второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Согласно календарному плану, проведение местных выборов, результаты должны быть установлены до 6 ноября.

А в соответствии с Избирательным кодексом, в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должна пройти в течение трех недель.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:31 - 26 октября

Очереди работники ТИК объясняют большим количеством ошибок в документах. Ситуация повторяется на каждых выборах, однако местные выборы 2020, вероятно, станут исключением.

Когда будет проверено и обработано все протоколы в регионах, пока еще неизвестно. ЦИК должна обнародовать результаты местных выборов до 6 ноября включительно.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<123>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка