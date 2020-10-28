Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.
В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.
Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.
Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.
Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.
В Киевской области в Богуславе пересчитают бюллетени на 30 избирательных участках из-за вероятности вмешательства в избирательный процесс.
Накануне в полицию поступили жалобы от официальных наблюдателей и уполномоченных лиц, находящихся в помещении ТИК о том, что в помещении комиссии обнаружен один не заполненный протокол, однако с мокрыми печатями и подписями членов УИК и два разорванные протокола.
Олег Ляшко от Радикальной партии проиграл на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области кандидату в народные депутаты от партии Слуга народа Анатолию Гунько.
Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), а Ляшко – 31,78% (19 799), говорится в обнародованных ЦИК результатах довыборов в Раду в Черниговской области после подсчета 100% избирательных протоколов.
Марина Порошенко сообщила, что по уточненным результатам параллельного подсчета голосов Евросолидарность победила на выборах в Киевсовет, набрав 20,29% голосов избирателей.
Поэтому партия получит самую большую фракцию в Киевсовете. Второе место заняла партия действующего мэра с результатом — 19,44%.
В Украине уже почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.
Эта цифра составляет более 91% от общего количества участков.
Полностью завершили подсчет голосов в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Центральная избирательная комиссия назвала сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов в Украине.
Так, до 3 ноября включительно (не позднее, чем на девятый день после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия должна установить результаты голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.
Избирательные участки продолжают передавать бюллетени в территориальные избирательные комиссии.
В Одессе члены избирательных участков даже ночевали возле ТИК. Вторые сутки на ногах, уставшие и истощенные люди ложились спать прямо в коридорах избиркома.
В Днепре не выдерживают не только люди, но и техника. Задержки возникают из-за перегрузки электронного кабинета.
В харьковской городской ТИК люди забрали документы и поехали ночевать на участки.
В Сумской области в день местных выборов 25 октября зафиксировали деятельность фиктивного избирательного участка.
Некоторые жители села Сосновка Конотопского района самостоятельно создали участок в помещении частного предпринимателя, чтобы выбрать сельского голову и депутатов.
Сейчас сообщено о подозрении главе комиссии нелегального участка. Также полиция устанавливает причастность остальных граждан к преступлению.
Сравнивая выборы 2020 и 2015 голов, наблюдается большая разница в качестве подсчета голосов.
Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV заявила председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.
Специалист считает, что потенциальные представители местной власти и элиты просто разорвут государство, если начнут проводить массовый перерасчет голосов на участках.
Второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.
Согласно календарному плану, проведение местных выборов, результаты должны быть установлены до 6 ноября.
А в соответствии с Избирательным кодексом, в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должна пройти в течение трех недель.
Очереди работники ТИК объясняют большим количеством ошибок в документах. Ситуация повторяется на каждых выборах, однако местные выборы 2020, вероятно, станут исключением.
Когда будет проверено и обработано все протоколы в регионах, пока еще неизвестно. ЦИК должна обнародовать результаты местных выборов до 6 ноября включительно.