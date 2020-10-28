По фактам нарушений избирательного законодательства в Василькове задержали 10 человек и открыли 15 уголовных производств.

Правоохранители говорят, что массовые фальсификации фиксировали и во время голосования, и при подсчете голосов.

В частности, в день голосования остановили автобусы с пассажирами, которые должны были отдать свои голоса за одного из кандидатов на голову Васильковской ОТГ.

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Также в этом районе задержали людей, которые организовали подкуп избирателей. Четырем из них объявлено подозрение. Еще двум — за фальсификацию избирательной документации.

Чрезвычайное происшествие произошло на одном из участков, где неизвестные отключили электроснабжение.

Сейчас правоохранители продолжают нести службу в усиленном варианте, чтобы обеспечить установление результатов местных выборов.

Партия Голос требует признать результаты выборов в Василькове недействительными. Они недовольны большим количеством подозрений в фальсификации подсчета голосов.

По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается.