По фактам нарушений избирательного законодательства в Василькове задержали 10 человек и открыли 15 уголовных производств.
Правоохранители говорят, что массовые фальсификации фиксировали и во время голосования, и при подсчете голосов.
В частности, в день голосования остановили автобусы с пассажирами, которые должны были отдать свои голоса за одного из кандидатов на голову Васильковской ОТГ.
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Также в этом районе задержали людей, которые организовали подкуп избирателей. Четырем из них объявлено подозрение. Еще двум — за фальсификацию избирательной документации.
Чрезвычайное происшествие произошло на одном из участков, где неизвестные отключили электроснабжение.
Сейчас правоохранители продолжают нести службу в усиленном варианте, чтобы обеспечить установление результатов местных выборов.
Партия Голос требует признать результаты выборов в Василькове недействительными. Они недовольны большим количеством подозрений в фальсификации подсчета голосов.
По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается.