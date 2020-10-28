Изменив порядок медзакупок, Кабмин минимизирует коррупционные риски — СМИ

Постановление правительства об изменении порядка госзакупок в медицинской сфере минимизирует коррупционные риски и лишит директора предприятия Медичні закупівлі України Арсена Жумадилова возможности манипулировать требованиями в тендерах.

Об этом говорится в материале, опубликованном изданием УНІАН.

— ГП Медичні закупівлі України больше не сможет затягивать закупки, постоянно меняя требования в тендерах или/и подгоняя их под определенных поставщиков. Это минимизирует коррупционные риски и сделает процесс закупок более прозрачным, — отмечает издание.

По мнению авторов материала, этим решением Кабмин перекладывает ответственность за их обеспечение с госпредприятия Медичні закупівлі України на Министерство здравоохранения и министра Максима Степанова.

— Фактически принятое Кабмином постановление определяет ответственным за все медицинские закупки (и их отсутствие) главу Минздрава Максима Степанова. Теперь оправдать любую задержку бюрократическими проволочками будет гораздо сложнее. И если они все же будут возникать, то ответственность за это будет нести именно Степанов, — пишет издание.

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Также в материале сообщается, что теперь все товары медицинского назначения должны соответствовать требованиям, которые будет выставлять МОЗ.