Изменив порядок медзакупок, Кабмин минимизирует коррупционные риски — СМИ

Постановление правительства об изменении порядка госзакупок в медицинской сфере минимизирует коррупционные риски и лишит директора предприятия Медичні закупівлі України Арсена Жумадилова возможности манипулировать требованиями в тендерах.
Об этом говорится в материале, опубликованном изданием УНІАН.
— ГП Медичні закупівлі України больше не сможет затягивать закупки, постоянно меняя требования в тендерах или/и подгоняя их под определенных поставщиков. Это минимизирует коррупционные риски и сделает процесс закупок более прозрачным, — отмечает издание.
По мнению авторов материала, этим решением Кабмин перекладывает ответственность за их обеспечение с госпредприятия Медичні закупівлі України на Министерство здравоохранения и министра Максима Степанова.
— Фактически принятое Кабмином постановление определяет ответственным за все медицинские закупки (и их отсутствие) главу Минздрава Максима Степанова.
Теперь оправдать любую задержку бюрократическими проволочками будет гораздо сложнее. И если они все же будут возникать, то ответственность за это будет нести именно Степанов, — пишет издание.
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Также в материале сообщается, что теперь все товары медицинского назначения должны соответствовать требованиям, которые будет выставлять МОЗ.
— Все товары, которые будут закупать, должны соответствовать требованиям Министерства здравоохранения. И если раньше предприятие имело право эти требования адаптировать под себя или возвращать на доработку в министерство, то теперь такого права у него не будет.
Именно Минздрав будет определять, какое оборудование, медикаменты и другие медицинские товары необходимо закупать, а МЗУ будет вынуждено подчиняться этому решению и приобретать только то, что соответствует требованиям, — подытожили в статье.
Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года
Кабмин из-за сложной ситуации с коронавирусом во время заседания продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года.
Режим чрезвычайной ситуации в Украине действует от 25 марта этого года. Это сделали для того, чтобы все службы гражданской защиты смогли противодействовать распространению коронавируса.